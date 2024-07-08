У Харкові судитимуть коригувальника: передавав окупантам дані про наслідки обстрілів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Борівської територіальної громади Ізюмського району під час повномасштабного вторгнення рф в Україну налагодив зв’язок з представницею ворожої держави. З березня 2024 року чоловік через месенджер передавав своїй співрозмовниці інформацію про наслідки обстрілів громади збройними силами рф.

Видаючи себе за пересічного громадянина, підозрюваний фотографував місця влучань та спричинені руйнації. Зібрані дані надалі надсилав своїй співрозмовниці — представниці держави-агресора, допомагаючи своїми діями коригувати ворожий вогонь.

Зловмисника викрито і затримано навесні цього року. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости