Жодних змін у політиці: США не скасує обмеження на удари по росії після обстрілу «Охматдиту»

США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по росії американською зброєю. Таку заяву на брифінгу в Білому домі зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Про це повідомляє видання Рубрика.

Американського посадовця запитали, чи планує Вашингтон зняти обмеження для українських військових щодо ударів углиб території рф після того, як росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

У відповідь Кірбі заявив, що обмеження знімати не будуть.

«Жодних змін у політиці США. Україна надалі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з рф. Це все ще так», — наголосив Кірбі.

Нагадаємо, під час масованої російської ракетної атаки 8 липня постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Краматорськ і Словʼянськ. Було випущено понад 40 ракет різних типів. Велика кількість загиблих та поранених. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та лікарні.

Агентство Телевидения Новости