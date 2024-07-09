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Окупанти хочуть знищити врожай хліба на Харківщині: в ДСНС озвучили цифри

Окупанти хочуть знищити врожай хліба на Харківщині: в ДСНС озвучили цифри

З початку липня рятувальники Харківщини 36 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. П’ять пожеж трапилися на хлібних полях.

Про це повідомив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов.

«Ворог не полишає спроб знищити майбутній врожай хліба, але попри це, співробітникам ДСНС вдалося врятувати від вогню близько 370 гектарів збіжжя», – зазначив Астахов.

103 пожежі трапилися у природних екосистемах, з них – 18 лісових.

Агентство Телевидения Новости

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