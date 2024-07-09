На Харківщині отримали покарання двоє злочинців: збували наркотики та психотропи

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними двох чоловіків у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зокрема, прокурори довели, що 34-річний мешканець Лозової, який вже неодноразово мав проблеми із законом, у тому числі за крадіжки та грабежі, перебував на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в одному з медичних центрів.

Щоб «розжитися» наркотиками, у січні цього року чоловік звернувся до іншого медзакладу, не повідомивши, що вже проходить терапію в першому центрі. У такий спосіб зловмиснику вдалось «придбати» майже 250 таблеток метадону.

Надалі чоловік збував наркотичний засіб іншим наркозалежним особам під час особистих зустрічей. Правоохоронці викрили зловмисника у березні цього року. Чоловіку було інкриміновано заволодіння наркотичним засобом шляхом шахрайства та незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів (ч. 1 ст. 308, ч. 2 ст. 307 КК України).

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще один чоловік, який отримав вирок, — також мешканець Лозової. 45-річний зловмисник, придбавши метамфетамін, упродовж заробляв на життя, збуваючи психотропи іншим особам. З покупцями зустрічався особисто та отримував гроші після передачі товару.

У суді обвинувачений визнав свою вину. За незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних засобів (ч. 1 ст. 307 КК України) йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Обвинувальні вироки виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости