Викрито бойовика «ДНР»: знущався над цивільним населенням під час окупації Харківщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 48-річному чоловіку за фактами участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування, а також жорстокого поводження з цивільним населенням та порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний — мешканець міста Єнакієве Донецької області. За даними слідства, не пізніше серпня 2019 року він вступив до складу 1-го батальйону територіальної оборони так званої «ДНР» (Макіївка та Горлівка) в/ч 08822. На посаді командира відділення зазначеного батальйону з 2019 року чоловік брав участь у бойових завданнях проти українських захисників на території Донецької області.

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями держави-агресорки перебазувався на територію Великобурлуцької територіальної громади Куп’янського району.

15 червня 2022 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями ворожої армії, затримав цивільного чоловіка, якому на той момент було 59 років. Потерпілого було ув’язнено та поміщено до камери ізолятору тимчасового тримання, облаштованого окупантами на території місцевого відділення полії Великобурлуцької громади.

Окупанти, протиправно утримуючи цивільного чоловіка в антисанітарних умовах, обмежуючи у їжі та воді, систематично били його. Під час «допитів» військовослужбовці держави-ворога застосовували фізичне та психологічне насильство, вимагаючи надати їм інформацію про українських захисників.

18 червня окупанти перевезли потерпілого на територію Вовчанського агрегатного заводу, де продовжили тортури та знущання з чоловіка — проводили довготривалі допити, били по тулубу, кінцівках та обличчю, погрожували та здійснювали психологічний тиск. Після чотирьох днів незаконного ув’язнення представники ворожої армії відпустили чоловіка.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости