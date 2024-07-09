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Обстріли прикордоння Харківщини: слідчі задокументували воєнні злочини рф

Обстріли прикордоння Харківщини: слідчі задокументували воєнні злочини рф

Окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

8 липня у селищі Липці внаслідок удару ворожого FVP-дрону зазнав поранення цивільний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями його доставили в лікарню.

У селі Одноробівка відбувся ворожий артилерійський обстріл. Пошкоджено багатоквартирний будинок, господарчі споруди, лінії електропередачі. 

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у селі Курилівка зайнялося поле з пшеницею. 

Військові рф застосували проти мирного населення ФАБ-500 з модулем УМПК по селу Гаврилівка. Пошкоджено житлові будинки. 

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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