Співпрацювала з окупантами на Харківщині: завершено спецрозслідування

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, староста одного з округів Дворічанської селищної ради під час захоплення Куп’янщини збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Погодившись на пропозицію окупантів, у липні 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. помощника начальника управления (сельский) Двуречанского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области».

На цій псевдопосаді колаборантка координувала та налагоджувала діяльність у складі окупаційного органу влади, організовувала діяльність підлеглих працівників, виконувала розпорядження і вказівки вищого керівництва, а також звітувала перед ним.

Свої «обов’язки» жінка виконувала до моменту деокупації, після чого, щоб не відповідати за вчинене, втекла на непідконтрольні території. Наразі її оголошено у розшук.

Жінку судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости