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На Харківському напрямку гвардійці Слобожанської бригади знищили дронами позицію окупантів
На Харківському напрямку Слобожанські гвардійці знищили позицію ворога разом з особовим складом.
Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади.
Групою керування FPV-дронами 5-ї Слобожанської бригади біля одного з населених пунктів на Харківському напрямку була виявлена позиція російських окупантів.
Керівництвом бригади було прийняте рішення щодо нанесення вогневого ураження.
Застосовано 2 ударних FPV-дрони.Ціль була уражена, один загарбник загинув на місці.