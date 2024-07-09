На Харківському напрямку гвардійці Слобожанської бригади знищили дронами позицію окупантів

На Харківському напрямку Слобожанські гвардійці знищили позицію ворога разом з особовим складом.

Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади.

Групою керування FPV-дронами 5-ї Слобожанської бригади біля одного з населених пунктів на Харківському напрямку була виявлена позиція російських окупантів.

Керівництвом бригади було прийняте рішення щодо нанесення вогневого ураження.

Застосовано 2 ударних FPV-дрони.Ціль була уражена, один загарбник загинув на місці.

Агентство Телевидения Новости