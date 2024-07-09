ЗСУ відбили 4 штурми на Харківському напрямку, ще дві атаки триває

Оперативна інформація станом на 16.00 09.07.2024 щодо російського вторгнення.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту на цей час складає 81, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зі сторони Бєлгородської області авіація противника завдавала ударів керованими авіабомбами по території Харківської області, серед бомбардованих – райони населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке.

Водночас наші воїни відбили на даний час чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази марно намагався штурмувати позиції наших підрозділів біля Берестового та Піщаного.

Сьогодні на Лиманському напрямку ворог дещо активізувався. Здійснив 12 атак на позиції українців поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Всі боєзіткнення завершилися без успіху для противника.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки провів три атаки. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Карлівки, Калинового, Євгенівки, Яснобродівки, Прогресу та Новоселівки Першої. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, вісім боїв ще тривають.

Агентство Телевидения Новости