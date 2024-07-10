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Харківські нацгвардійці знищили бліндаж з російськими загарбниками та показали відео
На Харківському напрямку групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України була виявлена позиція російських загарбників.
Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади НГУ.
Координати вогневої позиції були передані операторам FPV-дронів, які за допомогою ударного безпілотного апарату влучили точно у ціль.
У результаті вогнева позиція окупантів була знищена разом з особовим складом та боєкомплектом.