Харківські нацгвардійці знищили бліндаж з російськими загарбниками та показали відео

На Харківському напрямку групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України була виявлена позиція російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

Координати вогневої позиції були передані операторам FPV-дронів, які за допомогою ударного безпілотного апарату влучили точно у ціль.

У результаті вогнева позиція окупантів була знищена разом з особовим складом та боєкомплектом.

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