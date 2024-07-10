Масовані обстріли Куп’янського району на Харківщині: двоє загиблих, четверо постраждалих

Напередодні, 9 липня, з 16:10 до 16:40 збройні сили рф завдали авіаударів по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина зазнали поранень. У 73-річної жінки – гостра реакція на стрес.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости