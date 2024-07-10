Окупанти скинули на Харківщину 28 авіабомб за добу: є загиблі та поранені

За добу по території Харківщини випущено 28 ворожих КАБи. Внаслідок обстрілу Куп’янська вранці 10 липня пошкоджено газогін та зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

10 липня близько 8:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.

10 липня 5:03 м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу, два приватні домоволодіння та зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

17:35 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

16:43 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, смт Куп’янськ-Вузловий, внаслідок обстрілу горів одноповерховий будинок сімейного, пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, зруйнований приватний будинок. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина зазнали поранень. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

15:30 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова, відбулося влучання двох КАБів у хвойний ліс.

12:20 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Циркуни, пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди.

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