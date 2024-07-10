У Харкові на місці зруйнованих обстрілами будинків зводитимуть нові, – Терехов

У Харкові будинки, які зазнали масштабних руйнацій та не підлягають відновленню, зноситимуть, а на їхньому місці зводитимуть нові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів міста були пошкоджені близько 4,5 тис. житлових будинків.

«На жаль, чимало багатоповерхових будинків були сильно зруйновані. Ми будемо зносити ці будинки, бо відновити їх неможливо. А на їхньому місці зводитимемо нове житло», – розповів мер.

Також Ігор Терехов зазначив, що збитки, завдані Харкову російським агресором, вже сягають понад 10 млрд доларів.

Агентство Телевидения Новости