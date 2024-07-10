На Харківщині населенню з прифронтових територій будуть безплатно постачати скраплений газ

На Харківщині Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та заступник голови області Євген Іванов провели нараду щодо забезпечення вразливих верств населення в прифронтових територій гуманітарним скрапленим газом.

Про це повідомляє ХОВА.

На зустрічі також були присутні представники Міністерств, керівництво обласної військової адміністрації, керівники територіальних управлінь та відомств України в Харківській області, структурних підрозділів ОВА, підприємств та організацій, начальники районних адміністрацій та інші.

Експериментальним проєктом безпосередньо керує Віцепрем’єрка Ірина Верещук.

В ході наради спільно з усіма її учасниками обговорили алгоритм реалізації проєкту, залучення міжнародних партнерів та інші проблемні питання.

«Дуже хочеться, щоб також відновилась спроможність місцевих газів, облгазів, бо втратити таку спроможність погано. Війна продовжується і ми розуміємо, що нам потрібно все це відновлювати. Якщо ми зможемо і забезпечити людей газом, і відновити спроможності, я думаю, що це буде додатковий ефект, заради чого ми й працюємо. Будемо зустрічатися щотижня, поки газ не дійде до людей», – зазначила Ірина Верещук.

Наразі експериментальний проєкт проходить погодження із центральними органами виконавчої влади, після чого Міненергетики направить його на розгляд до Уряду.

«Питання забезпечення людей на Харківщині скрапленим газом є одним з пріоритетних питань на сьогодні. І особливо це стосується тих територій, де зараз ведуться бойові дії та тих, які були деокуповані. Спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працюємо над тим, щоб якнайшвидше забезпечити людей в області газом до зимового періоду», – додав Євген Іванов.

Агентство Телевидения Новости