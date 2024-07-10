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На Харківщині з рахунку зниклого безвісти військового вкрали 48 тис. грн: підозрювану затримали

На Харківщині з рахунку зниклого безвісти військового вкрали 48 тис. грн: підозрювану затримали

Поліцейські Харківщині оголосили підозру жінці, яка привласнила гроші з викраденого мобільного безвісти зниклого військового. На свій рахунок жінка перерахувала понад 48 тисяч гривень через онлайн-банкінг з телефону військовослужбовця.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Наприкінці квітня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від 66-річної місцевої мешканки про те, що з рахунку її сина, який зник під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі, викрали гроші.

В ході розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетна 41-річна знайома потерпілої. Жінка отримала від волонтерів речі та телефон безвісти зниклого, які повинна була передати родичам захисника. Перед тим, як віддати речі матері, зловмисниця отримала доступ до гаджета військовослужбовця і через банківський мобільний додаток перерахував 48 300 гривень на власний рахунок. Викрадені гроші витратила на власні потреби.

10 липня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину – крадіжки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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