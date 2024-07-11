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На Харківщині нацгвардійці знищили виявили та знищили групу окупантів

На Харківщині нацгвардійці знищили виявили та знищили групу окупантів

Напередодні ввечері, 10 липня, на Харківському напрямку групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ була виявлена одна з позицій російських окупантів.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Координати позиції були передані розрахунку операторів fpv-дронів, які завдали вогневого ураження по місцю скупчення ворога та його укріпленню.

Завдяки двом використаним fpv-дронам Слобожанські гвардійці знищили позицію окупантів разом з особовим складом та наявним боєкомплектом.

Агентство Телевидения Новости

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