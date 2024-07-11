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На Харківщині нацгвардійці знищили виявили та знищили групу окупантів
Напередодні ввечері, 10 липня, на Харківському напрямку групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ була виявлена одна з позицій російських окупантів.
Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
Координати позиції були передані розрахунку операторів fpv-дронів, які завдали вогневого ураження по місцю скупчення ворога та його укріпленню.
Завдяки двом використаним fpv-дронам Слобожанські гвардійці знищили позицію окупантів разом з особовим складом та наявним боєкомплектом.