На Харківщині нацгвардійці знищили виявили та знищили групу окупантів

Напередодні ввечері, 10 липня, на Харківському напрямку групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ була виявлена одна з позицій російських окупантів.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Координати позиції були передані розрахунку операторів fpv-дронів, які завдали вогневого ураження по місцю скупчення ворога та його укріпленню.

Завдяки двом використаним fpv-дронам Слобожанські гвардійці знищили позицію окупантів разом з особовим складом та наявним боєкомплектом.

Агентство Телевидения Новости