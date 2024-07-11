​​Харківщину відвідала Міністерка соцполітики України

Харківську область із робочим візитом відвідала Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович: взяла участь у відкритті Центру життєстійкості у Балаклійській громаді, а також відвідали низку соціальних установ регіону.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

«Хочу відзначити позитивні зміни, які відбуваються в області в напрямку розвитку соціальної сфери. Я завжди говорю, що громади, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії рф, повинні мати пріоритет в отриманні комплексної допомоги. Ми й надалі будемо підтримувати ініціативи у прифронтових регіонах, вони мають пріоритет, аби забезпечити належний рівень соціального захисту та допомоги для всіх жителів області», – зазначила Жолнович.

Міністерка соцполітики та заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська взяли участь у відкритті п’ятого в регіоні Центру життєстійкості, який відсьогодні запрацював у Балаклійській громаді. Також оглянули сервісний центр пенсійного фонду в Шевченківській громаді Куп’янського району та відвідали Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці.

Жолнович ознайомилася з роботою Навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей з питань психологічної допомоги та психосоціальної підтримки, створеного на базі Харківського обласного центру соціальних служб. Поспілкувалися із дітьми, позбавленими батьківського піклування, котрі разом із прийомними батьками взяли участь у фокус-групі щодо створення чат-боту із соціально-психологічної підтримки.

За кошти регіонального бюджету в Харківському обласному центрі соцслужб провели ремонт приміщень, де зараз працює колл-центр з питань соціально-психологічної підтримки населення. За фінансової допомоги ЮНІСЕФ для установи придбали обладнання та провели відповідне навчання працівників. Також за сприяння ЮНІСЕФ тут функціонує Центр соціально-психологічної допомоги. Команда фахівців допомагає розвивати навички подолання стресу та переживати травматичні події всім громадянам, котрі цього потребують.

Агентство Телевидения Новости