Пожежа на агропідприємстві на Харківщині: рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів

Сьогодні, 11 липня, близько 6:00 ворог завдав ударів по сільськогосподарському підприємству у селі Глушківка Курилівської громади Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомили в ДСНС України.

Четверо працівників поранено. Постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв. м.

На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС.

Агентство Телевидения Новости