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Окупанти скинули КАБ на агропідприємство на Харківщині: четверо поранених

Окупанти скинули КАБ на агропідприємство на Харківщині: четверо поранених

11 липня 6:10 армія рф скинула КАБ на сільгосппідприємство в селі Глушківка Куп’янського району. Зафіксоване влучання по території. Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

19:41 Харківський район, Дергачівська громада, с.Слатине. Внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні будинки, гараж та господарча споруда. Постраждав чоловік 70 років. Загинула жінка 60 років.

12:00 у с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергообладнання 13 населених пунктів. Відновлення електропостачання триває.

8:18 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.

Агентство Телевидения Новости

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