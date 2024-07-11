Харків’янина, який мародерив у квартирах на Північній Салтівці, відправили на 6 років за ґрати

29-річний житель Харкова, починаючи з травня 2022 року, проникав у квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці у Харкові. Виносив техніку та цінні речі, користуючись відсутністю власників житла.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Користуючись тим, що житло зазнало суттєвих пошкоджень та руйнувань від постійних російських обстрілів, він забирав з собою все вціліле майно власників. Серед нього: телевізори, принтер, фотоапарат, навушники, пилосос, кавоварка, хлібопіч, праска, фен, годинник та інше.

Крім того, з підʼїздів будинків фігурант встиг вкрасти оптичні приймачі та кабелі, привівши телекомунікаційні послуги звʼязку в непридатний стан.

Зловмисник завдав потерпілим матеріальну шкоду на суму понад 250 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили чоловіка. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 29-річного чоловіка у крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану, та в умисному пошкодженні телекомунікаційної мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 1, 2 ст. 360 КК України). Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі.

Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости