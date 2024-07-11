На Харківщині чоловік підвісив своїх собак за шию та бив сокирою: зловмиснику повідомлено про підозру

Слідчі повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району у жорстокому поводженні з тваринами.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

21 травня 37-річний мешканець села Гаврилівка вирішив позбавити життя своїх двох собак. Чоловік обмотав мотузкою шиї тварин та повісив їх на металевій трубі, після чого витягнув із петлі та добивав обухом сокири по голові та тулубу.

Коли тварини перестали подавати ознаки життя, чоловік поклав їх до мішка і викинув в смітник. Одна із тварин вижила. Її жалібне скиглення почула небайдужа громадянка, яка і викликала поліцію.

Не гаючи часу, поліцейські офіцери громади Чкаловської територіальної громади Ярослав Миланка та Олександр Настенко на службовій автівці доставили постраждалу тварину до ветеринарної клініки та придбали для неї необхідні ліки.

Собака був у критичному стані. Від неминучої смерті його врятувала вчасно надана медична допомога.

На даний час із чотирилапим все добре. Песик на прізвисько «Гоша» зараз знаходиться у зоозахисників реабілітаційного центру «АКЄЛА», які надалі забезпечили тварині повний курс лікування.

Поліцейські офіцери громади довели причетність чоловіка до скоєння злочину.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

За злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Агентство Телевидения Новости