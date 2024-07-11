У Харкові викрито посадовицю міськради: «квартирне питання» за 2500 доларів США

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювана — начальник одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

За даними слідства, у квітні цього року до посадовиці звернувся чоловік з метою заміни наймача у квартирі у Харкові та почав збирати необхідні документи. Під час спілкування посадовиця вирішила вийти за межі законодавчого регулювання та нажитись на довірливому громадянині.

Жінка повідомила чоловіку, що вказане питання вирішити безплатно буде неможливо, тому він повинен надати їй, як мінімум, 1000 доларів США.

Начальниця відділу додала, що сума не є остаточною та буде залежати від зібраних ним документів та «додаткових обставин».

Згодом чиновниця оголосила суму вже у 2500 доларів США, які отримала від чоловіка 1 липня.

Посадовиця міської ради викрита правоохоронцями.

Агентство Телевидения Новости