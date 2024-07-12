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Щонайменше 14 ударів з артилерії завдали окупанти по селищу Слатине на Харківщині: наслідки

Щонайменше 14 ударів з артилерії завдали окупанти по селищу Слатине на Харківщині: наслідки

10 липня з 19:30 до 20:50 окупанти завдали щонайменше 14 ударів по селищу, застосувавши далекобійну польову артилерію проти цивільного населення. 11 липня з 10:30 обстріли продовжилися. Загалом пошкоджено близько 20 приватних будинків.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Загинула 60-річна жінка, поранень зазнав 70-річний чоловік. На місцях обстрілів виникли пожежі. Внаслідок ударів декілька будинків зруйновано вщент, понад 10 зазнали суттєвих пошкоджень. 

На відео – наслідки вчорашніх ворожих ударів по селищу Слатине. 2 з 20 пошкоджених будинків вигоріли майже вщент.

«Енергетики досі працюють над відновленням електропостачання у Слатиному та інших населених пунктах громади. Через суттєві пошкодження високовольтних ліній спрогнозувати терміни завершення ремонтних робіт дуже складно», – зазначив Задоренко.

У Дергачівській громаді триває евакуація. У прикордонні та навколишніх селах залишається декілька сотень людей.

Агентство Телевидения Новости

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