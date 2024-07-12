У Харкові затримали диверсанта, який знищував електротехнічне обладнання Укрзалізниці

Контррозвідка Служби безпеки в результаті спецоперації викрила та затримала у Харкові зловмисника, який виконував завдання ворожих спецслужб зі знищення критично важливого обладнання Укрзалізниці.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що зловмисник пошкоджував релейні шафи систем сигналізації, централізації і блокування, які забезпечують роботу автоматики і слугують для безпеки залізничного руху. Він ломом зламував металеві двері релейних шаф, обливав електротехнічне обладнання залізниці горючою рідиною і підпалював.

За результатами своїх диверсій зловмисник робив фотодокази знищеного обладнання, які надсилав представникам держави-агресора через популярний месенджер, після чого ретельно видаляв ці файли і переписку зі свого телефону.

У якості об’єктів для своїх диверсійних дій чоловік обирав обладнання на тих ділянках залізниці, які, на його думку, використовувалися для перекидання військової техніки та боєприпасів у бік фронту.

В результаті спецоперації контррозвідники СБУ затримали диверсанта «на гарячому» під час підпалу чергової релейної шафи Укрзалізниці на території м. Харкова.

Одночасно спецслужбою було вжито заходів щодо убезпечення залізничних перевезень цією ділянкою залізниці.

За даними слідства, зловмисником виявився 39-річний ніде не працюючий чоловік, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував кримінальні покарання за замах на умисне вбивство та грабіж. До прибуття у Харків на початку червня цього року він мешкав в Одесі, а ще раніше у Львові.

За наявною інформацією, ворожі спецслужби залучили його до таємної співпраці на шкоду Україні через сайт з пошуку роботи, де він розмістив відповідне оголошення. За вчинені злочини рашисти обіцяли виплачувати йому гроші на банківську картку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). За такий злочин йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі ворожому диверсанту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності фігуранта до вчинення аналогічних злочинів на території Харківщини та інших регіонів України.

Агентство Телевидения Новости