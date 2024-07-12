Викрито чергову колаборантку, яка стала «спеціалісткою» окупаційної адміністрації на Харківщині

Жителька міста Куп’янська під час окупації добровільно вирішила співпрацювати з ворогом. У червні 2022 року жінка обійняла посаду в окупаційній адміністрації та стала «и. о. специалиста отдела экономического развития».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка відповідала за підготовку та формування платіжних відомостей щодо виплати так званої «матеріальної допомоги» від рф.

Після деокупації жінка переїхала до Тернополя, але уникнути відповідальності це їй не допомогло — правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та викрили колаборантку.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 41-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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