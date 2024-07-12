Харків’янин поширював тези роспропаганди і сподівався на захоплення Харкова: чоловіка судитимуть

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, харків’янин, будучи українцем за паспортом, але не за свідомістю, активно підтримував так званий «руський мир». На погляди чоловіка не повпливало ані те, що він на власні очі бачив наслідки обстрілів російською армією житлових кварталів Харкова, ані те, що раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронців за свої антиукраїнські висловлювання.

У проросійських чатах у месенджері «Telegram» обвинувачений поширював наративи кремлівської пропаганди — вшановував пам’ять так званих «героев новороссии», цитував російських «воєнкорів», називав командування ворожої армії «нашим» і сподівався на «освобождение Харькова».

Крім того, підтримуючи «спецоперацию», чоловік розповсюджував фейки, головною метою яких була дискредитація українських захисників.

За результатами проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи, тези, поширені обвинуваченим, містять ознаки виправдовування і визнання правомірною збройної агресії рф проти нашої держави.

Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності шанувальника «руського миру» і викрили чоловіка. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка судитимуть у Київському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости