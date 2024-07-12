Скеровано до суду праву експравоохоронця-зрадника з Харківщини

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Вовчанська на Харківщині, який перейшов на бік ворога. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, зрадник у квітні 2022 року, коли російські війська окупували Вовчанськ, почав допомагати загарбникам створювати місцевий відділ поліції. За відданість окупаційній владі його призначили помічником чергового. Він слідкував за порядками, які встановили окупанти місцевим, здійснював пропускний режим до псевдо поліцейського відділку та виконував усі вказівки агресорів.

На початку серпня 2022 року чоловік отримав службовий автомобіль з ворожою символікою, а вже у вересні 2022 року, під час звільнення міста, втік разом з окупантами.

Він заочно обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости