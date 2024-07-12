У Харкові неповнолітня дівчина придбала в кіоску алкоголь та отруїлася

В результаті події 13-річна дівчина потрапила до лікарні з алкогольним отруєнням.

Наразі її стан задовільний, повідомляє поліція Харківської області.

В липні до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що неповнолітня дівчина доставлена до лікарні з діагнозом алкогольне отруєння.

Ювенальні поліцейські встановили місце, де підліток змогла придбати алкоголь. Алкоголь 13-річній дівчинці продала жінка-реалізатор торговельного кіоску по вулиці Клочківській.

Як повідомила неповнолітня, продавчиня не запитала її про вік, не просила надати документи та продала їй пляшку горілки.

Щодо жінки-реалізатора складено протокол про адмінпорушення за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Щодо матері дівчини складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З жінкою та підлітком поліцейські сектору ювенальної превенції Харківського РУП № 3 провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких фактів в майбутньому.

Агентство Телевидения Новости