На Харківщині депутатка Куп’янської міськради працювала на окупантів

Шевченківською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутатки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена — депутат VIII скликання Купʼянської міської ради. До повномасштабного російського вторгнення вона була начальником, адміністратором Центру надання адміністративних послуг у Куп’янську.

За даними слідства, жінка добровільно займала з 27 червня по 9 вересня 2022 року посаду «исполняющей обязанности начальника лицензионно-разрешительного отдела Временной гражданской администрации Купянского района».

Перебуваючи в окупованому Купʼянську, депутатка приймала документи від приватних підприємців на «перереєстрацію» господарської діяльності відповідно до російського законодавства.

Крім того, колаборантка видавала дозвільні документи від імені незаконно створеного органу влади.

Нині обвинувачена перебуває в розшуку. Її судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости