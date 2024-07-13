Окупанти продовжують тиснути на Харківському напрямку

Оперативна інформація станом на 08.00 13.07.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник атакував 11 разів в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО та артилерійську систему ворога.

У підсумку минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також наші воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 58 артилерійських систем, один засіб ППО, 34 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 52 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости