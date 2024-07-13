Вночі окупанти вдарили по Золочівському району на Харківщині

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

За добу по території Харківщини випущено 32 ворожі КАБи, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

13 липня 00:15 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Завадське. Під час ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж, господарча споруда, вікна, паркан, ворота.

17:30 село Новоосинове Куп’янського району. Відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого пошкоджені п’ять приватних будинків, три господарчі споруди.

15:00 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, Вовчанськ. Внаслідок мінометного обстрілу постраждала 68-річна жінка.

15:00 у селі Борщова Харківського району відбувся ворожий мінометний обстріл населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено один приватний будинок.

11:30 окупанти двома дронами вдарили FPV-дроном по селу Одноробівка Богодухівського району. Удари відбулися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення Укрпошта. Знищена автівка, ще одна отримала пошкодження.

10:00 Харківський р-н, Липецька ТГ, село Слобожанське. Внаслідок обстрілу КАБ зруйновано 13 приватних будинків.

8:00 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Стариця, під час евакуації по лісосмузі підірвалась група цивільних людей. Загалом постраждали 6 людей: у трьох чоловіків 30,48,52 років діагностували гостру реакцію на стрес; двоє чоловіків віком 18, 63 та у 43-річної жінки — вибухові поранення. Усі постраждалі — госпіталізовані.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.

На Купʼянському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового

Агентство Телевидения Новости