Через «Резерв+» дані оновили вдвічі більше військовозобов’язаних, ніж через ТЦК та ЦНАП
Близько 3,8 млн військовозобов’язаних українців станом на п’ятницю, 12 липня, оновили свої дані.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, повідомляє Кореспондент.
При цьому, через застосунок «Резерв+» дані оновили вдвічі більше громадян, ніж через ТЦК та ЦНАП.
Щодня у «Резерв+» фіксується близько 100 тис. оновлень.
Черногоренко додала, що Міноборони планує перетворити «Резерв+» на електронний аналог ТЦК.
«Для цього ми хочемо зробити низку сервісів, наприклад, можливість отримання відстрочки від призову, автоматичне внесення даних про бронювання. Щоб це був зручний інструмент для будь-якого громадянина, для всіх його статусів, пов’язаних з військовим обліком», – підсумувала Черногоренко.