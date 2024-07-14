Харківський та Куп’янський напрямки: російські війська атакували позиції ЗСУ понад 30 разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 липня. 872 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудару з використанням 122 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 140 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області; Мирноград, Олександропіль, Іванівка, Красногорівка, Торецьк, Одрадне, Верхньокам’янське, Нью-Йорк та Новий Комар Донецької області.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости