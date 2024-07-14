Троє поранених потребують операцій: Синєгубов про стан постраждалих внаслідок удару по Харківському району

13 липня близько 15:40 у Харківському районі зафіксовано два влучання ракет «Іскандер» поблизу залізничного вокзалу в селищі Буди. Двоє людей загинули, 25 зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено 26 житлових будинків, дев’ять адмінспоруд, два авто, будівлю вокзалу, три допоміжних споруди та залізничне полотно. Загинули дві людини: начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій.

Постраждали 25 людей (з них двоє дітей: 14-річна дівчина та 9-річний хлопчик).

Серед дев’ятьох госпіталізованих: троє поранених лікуються амбулаторно, троє потребують оперативного втручання, дві людини – у середньому стані.

14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан – середній.

22:30 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Під час обстрілу FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок

18:47 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла колишня інкубаторна та пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали дві жінки 72 та 73 років.

12:28 Куп’янський р-н, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу горіла покрівля двоповерхової будівлі.

12:10 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, с. Пристін. Внаслідок обстрілу горіли вантажне авто та трава на відкритій території.

11:50 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу поранена 39-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости