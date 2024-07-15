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Дорога смерті: нацгвардійці показали залишки ворожої техніки на Харківщині

Дорога смерті: нацгвардійці показали залишки ворожої техніки на Харківщині

Спецпризначенці Національної гвардії України з підрозділу ударних БпЛА «Гострі картузи» показали, чим закінчується наступ на Харківщині для росіян – колони згорілого транспорту на ділянці, яку захисники назвали «дорогою смерті для росіян».

Фото та відео опубліковані в Телеграм-каналі підрозділу.

«Десятки одиниць спаленої техніки, як броньованої, так і ні. Росіяни знатно отримують по зубам від наших воїнів. Також дуже показовий момент на фото – по дорозі уздовж прикордонної вишки на сотні метрів розтягнулася колона спалених орківських машин», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили нацгвардійці, так має бути всюди, де агресор намагається порушити чужі кордони. 

Агентство Телевидения Новости

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