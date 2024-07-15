На Харківщині викрито чергового посібника окупантів
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 46-річному чоловіку у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, ніде не працюючий чоловік під час захоплення російськими військовими міста Купʼянськ свідомо пішов на співпрацю з ворогом.
Він обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
Колаборант переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.