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На Харківщині викрито чергового посібника окупантів

На Харківщині викрито чергового посібника окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 46-річному чоловіку у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ніде не працюючий чоловік під час захоплення російськими військовими міста Купʼянськ свідомо пішов на співпрацю з ворогом.

Він обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Колаборант переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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