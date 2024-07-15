На Харківщині викрито двох жінок: працювали на окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювані — 45-річна мешканка селища Дворічна та 36-річна мешканка селища Петропавлівка. Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янщини збройними силами рф жінки працевлаштувались до окупаційної адміністрації та стали «и. о. главного специалиста сектора по делам семьи и детей» місцевих «территориальных управлений».

До обов’язків колаборанток входило проведення консультацій для громадян пільгових категорій, робочі візити до навчальних закладів, розташованих на території громади й ведення службової документації. Крім того, підозрювані збирали паспортні дані громадян для подальшого отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки.

Після деокупації обом підозрюваним вдалось втекти, наразі вони переховуються від українських правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости