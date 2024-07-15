Викрито вчительку молодших класів на Харківщині: добровільно працювала на окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру жінці в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювана — мешканка села Лісна Стінка Куп’янського району. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала вчителем молодших класів у місцевому навчальному закладі.

За даними слідства, у червні 2022 року підозрювана добровільно обійняла посаду «и. о. директора «Лесностенковского лицея», створеного на матеріально-технічній базі українського навчального закладу. Однак вже у серпні того ж року окупанти перепризначили її на посаду «и. о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе».

Підозрювана, впроваджуючи стандарти освіти держави-агресорки, повідомила педагогічному колективу та батькам учнів, що викладання буде здійснюватись російською мовою. Жінка проводила агітаційну роботу серед місцевих мешканців, переконуючи їх віддавати у ліцей на навчання.

Також колаборантка брала участь у нарадах окупаційної адміністрації, під час яких обговорювались механізм та конкретні заходи впровадження нових стандартів. Одним з таких заходів було вилучення українських підручників з бібліотеки — підозрювана організувала проведення інвентаризації з метою подальшого знищення навчальної літератури українською мовою, натомість отримавши російські підручники.

Крім того, колаборантка відповідала за набір технічного персоналу та організовувала проходження підлеглими викладачами курсів «повышения квалификации» в м. курськ рф, які й сама встигла пройти.

Після деокупації підозрювана змогла втекти і наразі переховується від українських правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости