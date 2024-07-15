НАЗК виявило у декларації нардепа ознаки недостовірного декларування на майже 6 млн грн
НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у народного депутата України на понад 5,8 млн грн. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки його декларації за 2021 рік
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Як зазначили в Центрі протидії корупції, йдеться про харківського нардепа Олександра Фельдмана.
За даними НАЗК, нардеп не зазначив відомості про наявне фінансове зобов’язання, що виникло у нього за результатами укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 млн грн, а також про здійснений разовий видаток у розмірі 500 тис. грн у якості оплати за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах.
Крім того, були виявлені розбіжності між розмірами фактично здійснених разових видатків на погашення наявних у нього зобов’язань на понад 400 тис. грн.
За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральним прокурором розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює НАБУ.