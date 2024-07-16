На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 23 бойових зіткнення

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 липня. 874 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулось 119 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях ЗСУ та українських населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 131 авіаційного удару, при цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб, задіяв для ураження 909 дронів-камікадзе, здійснив 4323 обстріли, з них 139 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Веселе, Білий Колодязь Харківської області; Серебрянське лісництво; Торське, Часів Яр, Катеринівка, Єлізаветівка, Старомлинівка, Макарівка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Отрадокам’янка, Миколаївка, Токарівка Херсонської області.

На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости