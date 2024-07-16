Двоє людей зазнали поранень внаслідок обстрілу Куп’янського району: ситуація на Харківщині за добу
Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області. Двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
16 липня 1:01 Ізюмський район, Куньєвська ТГ, с. Липчанівка, фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіла складська будівля.
23:46 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли господарча споруда, дев’ять приватних будинків.
23:30 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені шість приватних будинків. Травмовані 52-річний чоловік та 51-річна жінка.
18:18 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу КАБ-3 УМПБ Д-30 горіли конструктивні елементи двох господарчих споруд. Пошкоджено шість житлових будинків.
18:05 Куп’янський район, Шевченківська ТГ, с. Березове, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на відкритій території.
13:37 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки. Внаслідок мінометного обстрілу горіли приватний будинок, дві господарчі споруди.
12:00 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів ліс.