Задача – якнайшвидше повернути броню на передову: як працює ремонтна бригада харківських нацгвардійців

Можуть за годину замінити гусінь вагою в тону та з п’яти розбитих ворожих бойових машин зібрати одну, щоб нищити самих окупантів. Пошкоджену техніку з передової евакуюють, ризикуючи життям, під обстрілами.

У 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України розповіли, як працює їхній ремонтний підрозділ

Євген з позивним «Полтава» про легковики знав все з дитинства – допомагав на батьківській СТО. Тож керуванню та ремонту бойової техніки навчився швидко. Полтава – контрактник, за кілька годин після початку великої війни був на службі.

Євген «Полтава», нацгвардієць

Я – водій-механік. Я вирішив, що це моє на війні. Вже на війні навчився на цій техніці їздити. Буквально за два тижні всьому навчився і поїхав. Автівка, безперечно, набагато легше. Там просто колесо, там нічого не важить А тут гусениця тонну важить, одному ти її не поставиш.

Під час бойових виходів у Серебрянському лісництві, окрім евакуації пошкодженої техніки, «Полтава» доставляв на позиції воду та все необхідне. Там, говорить Євген, працювати треба обережно, адже у небі кружляють ворожі дрони. Коли вивозив техніку та бойових побратимів, потрапили під обстріл.

Євген «Полтава», нацгвардієць

Під Кремінною, коли я їхав уже з виїзду назад по лісу, прям в дорогу влучила міна. Там де їхав, в метрах 5-10 упав переді мною в дорогу, почали сипати. Я віз хлопців з позицій і почався обстріл. Я вже не зупинився, навпаки – дав газу і все.

Вже на другий день Харківського контрнаступу ремонтники-гвардійці 5-ї Слобожанської бригади розпочали евакуацію ворожої бойової техніки. Переважно вся вона, розповідає командир взводу з ремонту автомобільної техніки Олександр з позивним «Тимоха», була на ходу. Окупанти кидали свої танки, БТРи та тікали.

Олександр «Тимоха», нацгвардієць

Там місцеві жителі розповідали, що вони хотіли втекти. Екіпаж танка – вони його просто не змогли запустити тому, що там треба було трошки часу. І вони посадили акумулятори. Ось і вся причина, що техніка залишилась. Тоді ми евакуйовували танки Т-80, Т-72, МТЛБ, БМП. Ну, і трішки там автомобільної техніки. Евакуйовували всю техніку тому, що якийсь болтік, скажемо так, не найдеш в продажу. А на цій згорівшій техніці цей болтік нас і рятує.

Завдяки ремонтникам-нацвардійцям на користь нашого війська та проти самих загарбників працюють тепер і спалені та розірвані російські транспортери тягачі. Іноді, розповідають гвардійці, щоб вивезти свою підбиту техніку, потрібно кілька годин.

Євген «Полтава», нацгвардієць

Їхав КрАЗ, наїхав на міну – поодривало передні колеса. І це було там дуже близько до позицій у Серебрянському лісі. Щоб нас не помітили ані з повітря, ані так все без поспіху акуратно та обмірковано робили – ставили техніку на колеса, під’їжджав cattle-машина, підцепляли цю техніку і відразу уїжджали.

За час великої війни гвардійці евакуювали сотні одиниць пошкодженої бойової техніки. На цій ворожа «зетка» заростає бур’янами, а начиння згодилось для ремонту наших бронемашин.

Андрій «Фікус», нацгвардієць

Нам дуже приємно, коли ми у них віджимаємо техніку і потім нею користуємось для того, щоб їх же ж і вибивати звідси – з нашої території. Ну, от є спалена техніка, яка відновленню не підлягає. Буває таке, що ми знімаємо якісь агрегати, вузли з них і відновлюємо іншу техніку з двох, з трьох можемо зібрати потім одну. Є в нас БТР, який з 5-6 зібраний. Бо без техніки, на превеликий жаль, дуже важко воювати.

Гвардійці з ремонтної роти працюють цілодобово, аби оперативно повернути броню бойовим побратимам.

Агентство Телевидения Новости