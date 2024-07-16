Передавала дані з карток переселенців: у Харкові викрито експрацівницю банку

У березні 2023 року до співробітниці філії у Харкові одного з відомих українських банків звернувся знайомий, який запропонував їй «співпрацю». Вона систематично передавала чоловіку останні 4 цифри номера картки громадян, що є клієнтами цього банку, прізвище та імʼя яких він надсилав їй у месенджерах.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

При цьому працівниця банку підписувала зобов’язання про нерозголошення даних, отриманих у ході роботи, проте це її не зупиняло здійснювати несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом.

Надалі її знайомий використовував останні 4 цифри номера картки користувачів як пароль для входу в особистий кабінет онлайн-банкінгу та виводив звідти гроші.

Правоохоронцями встановлено, що співробітниця банку передала дані карток 136 клієнтів, переважна більшість яких є внутрішньо-переміщеними особами з Донецької та Луганської областей.

Правоохоронці викрили зловмисницю та повідомили їй про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянці за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Наразі встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження. Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости