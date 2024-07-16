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Депутатку Мар’яну Безуглу внесли в базу Миротворець

Депутатку Мар’яну Безуглу внесли в базу Миротворець

У базі сайту Миротворець зʼявився профайл народної депутатки, заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої.  

Як зазначається, нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України, повідомляє Кореспондент. Зокрема, серед звинувачень Безуглої:  

усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. 

Цілеспрямована та системна діяльність Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії», йдеться в повідомленні.

«Метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних сил. Для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародна спільнота, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва викривленою з явним маніпулятивним характером», – говориться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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