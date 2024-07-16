Судитимуть харків’янина: передавав в рф дані про місця дислокації ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану, та поширення матеріалів, у яких заперечується збройна агресія рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, харків’янин, який є співробітником одного з підприємств міста, а за сумісництвом займається ще й волонтерською діяльністю, свідомо вирішив допомагати ворогу.

Наприкінці грудня 2023 року чоловік через Telegram налагодив спілкування з представником рф , якому і передавав інформацію про базування українських військових і техніки на Харківщині.

Встановлено, що харків’янин, маючи проросійську позицію, грошей не отримував і працював «за ідею». Він вишукував місця дислокації українських захисників у місті та прилеглих населених пунктах.

Зловмисник фіксував місцезнаходження Сил оборони та надсилав дані російському куратору у вигляді відповідних позначок на мапах, фотознімків і текстових повідомлень.

Крім того, чоловік ділився своїми поглядами серед однодумців, спілкуючись у проросійському чаті. Зокрема, обвинувачений негативно висловлювався про українських захисників, повторюючи фейки кремлівської пропаганди та намагаючись таким чином дискредитувати ЗСУ.

Правоохоронці викрили харків’янина у квітні цього року, коли він вчергове намагався зібрати дані для російського куратора. Чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинуваченого судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости