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Затриманий ДБР ексмитник з Харківщини відправився в тюрму на 7 років

Затриманий ДБР ексмитник з Харківщини відправився в тюрму на 7 років

За матеріалами розслідування ДБР Ленінський районний суд Харкова засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього головного державного інспектора митного посту «Куп’янськ» Харківської митниці.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Під час окупації району чоловік добровільно погодився працювати на загарбників. Окупанти призначили його керувати житлово-комунальним господарством на території Петропавлівської ОТГ.

Він координував дії окупаційної влади під час надзвичайних ситуацій. Також з іншими колаборантами фарбував зупинки громадського транспорту в кольори російського прапора. 

Після звільнення Куп’янського району колаборант почав переховуватися, але його місце перебування встановили та затримали.

Суд визнав його винним у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та призначив покарання у виді позбавлення волі на 7 років з конфіскацією майна, позбавив звання та заборонив обіймати посади у державних органах.

Агентство Телевидения Новости

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