На Харківщині чоловік підпалив авто через помсту, але переплутав машини

На Харківщині поліція викрила зловмисника, який підпалив автомобіль.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Через неприязні відношення з братом своєї дружини 43-річний чоловік вирішив спалити авто шурина. Але помилився.

Підпалив автомобіль «Toyota», який належить сторонній особі. Вогонь значно пошкодив транспортний засіб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили 43-річному зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости