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На Харківщині чоловік підпалив авто через помсту, але переплутав машини
На Харківщині поліція викрила зловмисника, який підпалив автомобіль.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Через неприязні відношення з братом своєї дружини 43-річний чоловік вирішив спалити авто шурина. Але помилився.
Підпалив автомобіль «Toyota», який належить сторонній особі. Вогонь значно пошкодив транспортний засіб.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Слідчі повідомили 43-річному зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.