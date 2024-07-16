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На Харківщині чоловік підпалив авто через помсту, але переплутав машини

На Харківщині чоловік підпалив авто через помсту, але переплутав машини

На Харківщині поліція викрила зловмисника, який підпалив автомобіль.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Через неприязні відношення з братом своєї дружини 43-річний чоловік вирішив спалити авто шурина. Але помилився.

Підпалив автомобіль «Toyota», який належить сторонній особі. Вогонь значно пошкодив транспортний засіб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили 43-річному зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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