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Медведчук написав листа Трампу: розповів про «український слід» у замаху на нього

Медведчук написав листа Трампу: розповів про «український слід» у замаху на нього

Ексдепутат Верховної Ради Віктор Медведчук, який мешкає у рф, надіслав листа кандидату в президенти США Дональду Трампу, в якому розповів про «український слід» суботнього замаху на його життя.

Про це пише російське держагентство ТАСС із посиланням на текст листа, який є в розпорядженні редакції, повідомляє УНІАН.

У листі Медведчук, зокрема, зазначив, що Трамп у передвиборчих заявах обіцяв принести мир на Україну.

«Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена. Саме через це, шановний пане Трамп, ви стали особистим ворогом українського неонациста Зеленського, і цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб перешкодити вам виграти президентські вибори. Думаю, що у справі про замах на вас з’явиться український слід», – цитує ТАСС текст цього листа.

Агентство Телевидения Новости

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