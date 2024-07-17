Вночі окупанти скинули КАБ на Борову на Харківщині: пошкоджені кафе, автомийка, будинки

17 липня 4:40 смт Борова Ізюмський район. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе, автомийка та три приватні будинки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

12:54 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки.

11:45 Куп’янський р-н, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла суха трава на площі 2,5 га за межами населеного пункту.

Близько 8:00 с. Волохівка Чугуївський район. Внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту з FVP-дрона пошкоджене приватне домоволодіння.

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