Сегодня 08:55
Просмотров: 96
Вночі окупанти скинули КАБ на Борову на Харківщині: пошкоджені кафе, автомийка, будинки
17 липня 4:40 смт Борова Ізюмський район. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе, автомийка та три приватні будинки.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
12:54 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки.
11:45 Куп’янський р-н, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла суха трава на площі 2,5 га за межами населеного пункту.
Близько 8:00 с. Волохівка Чугуївський район. Внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту з FVP-дрона пошкоджене приватне домоволодіння.